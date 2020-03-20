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Харатин озвучил прогноз о сроках прекращения пандемии коронавируса

21:35 40 Читати українською
Харатин озвучил прогноз о сроках прекращения пандемии коронавируса
Игорь Харатин / фото из соцсетей

Полузащитник Ференцвароша и сборной Украины Игорь Харатин рассказал о последствиях коронавируса в Венгрии.

"На базу клуба могут попасть исключительно игроки или персонал. Как правило, здесь много людей, целые семьи могут ждать своих детей, но сейчас такая ситуация, что здесь пусто. Можно прийти и немножко позаниматься, но вообще тренируемся дома.

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В Венгрии запрещено собираться и тренироваться группами. Надеемся, через 2-3 недели преодолеем этот вирус вместе и все будет хорошо", – сказал Харатин в эфире программы Футбольный формат.

Напомним, Европой проносится пандемия коронавируса, который стал причиной переноса Евро-2020, Лиги чемпионов и Европы, остановки практически всех национальных чемпионатов.

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Теги
Мир Игорь Харатин Игорь Харатин Украинцы за рубежом коронавирус Ференцварош Ференцварош
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