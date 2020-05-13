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Харатин отметился голом в товарищеском матче Ференцвароша – команда Реброва одолела соперника

13 мая 23:31 11 Читати українською
Харатин отметился голом в товарищеском матче Ференцвароша – команда Реброва одолела соперника
Игорь Харатин (в центре) / ФК Ференцварош

Подопечные экс-тренера Динамо продолжают подготовку к рестарту чемпионата Венгрии.

Товарищеский матч

Ференцварош – Залаэгерсег – 2:0

Голы: Боли, 12, Харатин, 40 (пен.)

Ференцварош Реброва возобновил полноценные тренировки – команда украинцев готовится защищать чемпионство

Полузащитник сборной Украины Игорь Харатин отметился голом в контрольном поединке своей команды против аутсайдера турнирной таблицы венгерского первенства Залаэгерсега. Наш легионер вышел в стартовом составе и провел на поле 63 минуты. Под конец первого тайма он реализовал пенальти, удвоив преимущество своей команды. Еще один украинец – Александр Зубков – на поле так и не появился.

К слову, это был уже второй товарищеский поединок Ференцвароша: за несколько часов до этого лидер чемпионата расписал безголевую ничью с командой Пакш.

Напомним, ближайший официальный матч подопечные Сергея Реброва проведут 23 мая против Дебрецена.

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