Харатин отметил победу своей команды над Спартаком
15:01 - Читати українською
Украинский хавбек Легии Игорь Харатин праздновал победу в Москве.
завершено
90+1’ Лирим Кастрати
В рамках первого тура группового этапа Лиги Европы Легия на выезде минимально одолела Спартак (1:0).
Спартак – Легия – 0:1 – видео гола и обзор встречи с участием Харатина
К триумфу также присоединился Игорь Харатин, который вышел в стартовом составе польского клуба. Украинец этой победе посвятил пост в Instagram, подписав фотографии: "Какая игра в Москве! Горд за команду".
Напомним, несколько недель назад Игорь Харатин перебрался из венгерского Ференцвароша в Легию.
Манчестер Сити перестрелял Лейпциг: Зинченко с ошибками, пощечиной и провальной оценкой, боевик с 9 голами
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter