В рамках первого тура группового этапа Лиги Европы Легия на выезде минимально одолела Спартак (1:0).

Спартак – Легия – 0:1 – видео гола и обзор встречи с участием Харатина

К триумфу также присоединился Игорь Харатин, который вышел в стартовом составе польского клуба. Украинец этой победе посвятил пост в Instagram, подписав фотографии: "Какая игра в Москве! Горд за команду".

Напомним, несколько недель назад Игорь Харатин перебрался из венгерского Ференцвароша в Легию.

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