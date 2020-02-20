Харатин отказался от венгерского гражданства ради сборной Украины, – Цыганык

Ведущий программы "ПроФутбол" Игорь Цыганык поделился инсайдом относительно украинского хавбека Ференцвароша Игоря Харатина.

"Несколько недель назад все СМИ перепечатали интервью тренера сборной Венгрии о том, что он видит в своей команде Харатина, если тот возьмет венгерское гражданство. История Игоря очень интересная, сам он из Мукачево, имеет венгерские корни и хорошо себя чувствует в Ференцвароше.

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По моей информации, Игорь Харатин отказался подписывать документы на гражданство. Он остается украинцом и надеется, что Андрей Шевченко даст ему шанс проявить себя в сборной Украины", – цитирует Цыганыка footballhub.

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Напомним, Игорь летом перебрался в Ференцварош из Зари. В нынешнем сезоне чемпионата Венгрии Харатин провел 17 матчей. 25-летний хавбек еще не вызывался в лагерь основной команды сборной Украины.