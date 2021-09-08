"Принял непростое решение. Было несколько предложений, но не хочу об этом говорить. Уважаю контракт с Легией, теперь сосредоточусь на этом клубе. Думал, Легия – идеальное место для развития и новых вызовов.

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Действительно ли хотел уйти из Ференцвароша? Смена клуба состояла из нескольких компонентов. Ференцварош хорошо заработал на моем трансфере, это было важно для меня. Принял решение с болью в сердце, трудно об этом говорить.

Мой контракт с Ференцварошем закончился бы через год, а с Легией соглашение до 2024 года. Почувствовал, что пора переключаться. Хочу проверить себя в новой стране, лиге, клубе", – цитирует Харатин Nemzeti Sport.

Напомним, венгры получили за 26-летнего полузащитника сборной Украины около 800 тысяч евро.

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