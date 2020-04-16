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Харатин не исключает своего возвращения в Динамо

08:26 78 Читати українською
Харатин не исключает своего возвращения в Динамо
Харатин в Динамо / Сайт киевлян

Игрок Ференцвароша Игорь Харатин не забывает о Динамо, в котором начинался его футбольный путь.

"Почему Яремчук и я не остались в Динамо? Не могу сказать, что там у нас не видели потенциала. Относительно Яремчука ничего не могу сказать, а что касается меня – я сам решил уйти. Понимал, что у Динамо классная команда, есть сильные конкуренты на моей позиции. А я хотел играть здесь и сейчас, поэтому решил уйти.

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С одной стороны, возможно, я совершил ошибку, а может и нет. Может, мне нужно было пройти весь этот путь. Хотел бы я вернуться в Динамо? Я болею за команду, смотрю все матчи, это же родной клуб, который меня воспитал. Не знаю, что будет дальше, но может сложиться так, что вернусь. Перейти в Шахтер? Трудно что-то говорить, но никогда не знаешь, что будет завтра. Я воспитанник Динамо, это клуб моего детства, поэтому скажу так – я бы хотел играть за эту команду", – заявил Харатин в интервью Instagram странице Tribuna.

Напомним, 25-летний хавбек уже второй сезон выступает за венгерский Ференцварош. В марте он получил дебютный вызов в сборную Украины, однако спарринги против Франции и Польши были отменены из-за пандемии коронавируса.

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Динамо Киев Динамо Киев Украинцы за рубежом Ференцварош Ференцварош Игорь Харатин Игорь Харатин Шахтер Шахтер
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