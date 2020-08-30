Чемпионат Венгрии, 3 тур

Залаэгерсег – Ференцварош – 1:2

Голы: Бабати, 82 – Чивич, 40, Харатин, 53

Удаление: Лесяк, 90+3 – Ботка, 31

Нереализованный пенальти: Бабати, 31

Будафок – Фехервар – 1:4

Голы: Шкрибек, 58 – Неро, 35, 67, Николич, 74, Петряк, 90

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В третьем туре действующий чемпион Ференцварош на выезде одолел Залаэгерсег, хотя час играл в меньшинстве, а хозяева не забили пенальти. Один из голов в активе Игоря Харатина, который отличился после подачи углового.

Кроме забитого мяча, 25-летний украинец получил еще и желтую карточку. Александр Зубков продолжает восстановление от травмы, поэтому оказался вне заявки. В составе Залаэгерсега во втором тайме появился Артем Фаворов, но хозяева смогли забить лишь гол престижа. Первая победа команды Реброва в текущем чемпионате, но у "Фради" есть игра в запасе.

Фехервар Ивана Петряка не без проблем разобрался с новичком элиты, дожав оппонента лишь под занавес игры. Украинец вышел в старте и записал в свой актив ассист на Николича в моменте с третьим голом своей команды. На 90-й минуте Иван отличился еще и забитым мячом пяткой, который поставил точку в матче. 1:4– первая победа Фехервара в сезоне, которая вывела команду в лидеры.

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