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Харатин: Хотелось бы поиграть в АПЛ, очень сильный чемпионат

14:17 3 Читати українською
Харатин: Хотелось бы поиграть в АПЛ, очень сильный чемпионат
Игорь Харатин / Сайт Ференцвароша

Хавбек Ференцвароша Игорь Харатин надеется продолжить свое развитие в Европе.

Чемпион Венгрии признался, в каком топ-чемпионате мечтает сыграть в будущем.

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"После перехода Малиновского в Аталанту слежу за Серией А. С детства смотрю АПЛ, очень сильный чемпионат. В будущем хотелось бы там поиграть, конечно", – цитирует Харатина Tribuna.

Напомним, украинец уже второй год подряд успешно выступает за венгерский Ференцварош. В марте он получил дебютный вызов в сборную, однако спарринги против Франции и Польши были отменены.

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Теги
Англия Игорь Харатин Игорь Харатин Украинцы за рубежом Мир Ференцварош Ференцварош
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