"Хотелось бы больше игровой практики, чтобы все время был в игре, но, к сожалению, получал мало игрового времени. Я всегда спрашиваю с себя. В первую очередь, где-то я виноват. Есть другие факторы, но не хочу опираться на них.

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Сложно сказать. Да, если мало играл, что-то не устраивало тренера. Я только так могу сказать. Такое бывает в карьере – вышел не легкий год для меня и моей семьи, но он, слава Богу, прошел и поэтому нужно делать выводы, работать, двигаться дальше и пытаться прогрессировать.

Не стало сюрпризом, что Легия готова меня продать. Меня тоже не устраивает, что мало игрового времени. Конечно, мы пытаемся выйти из этой ситуации, и будет хороший вариант – рассмотрю. Пока ничего не хочу говорить, не буду комментировать. Возвращение в Ференцварош или УПЛ? Сложно сказать. Посмотрим, как будет. Я рассматриваю все варианты", – цитирует Харатина FanDay.

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