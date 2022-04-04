"Мы общаемся с фондами, один из таких фондов создала Легия. Они очень заботятся о людях, приезжающих из Украины. Буквально недавно мне написали, что есть места для работы для приезжающих сюда людей. Если кому-то нужна работа и какая-то помощь, пусть обращаются ко мне. Мы будем помогать чем сможем.

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С Вербичем, конечно, пообщались, он тоже очень помогает украинской армии, спасибо ему за это. Он показывал мне свои дроны и бронежилеты, которые передавал ВСУ. Мы с ним тоже на связи и общаемся.

Хотел бы поблагодарить нашу армию, которая просто героически защищаю нашу страну. То, с каким настроением они это делают, поднимает дух. Я пытаюсь смотреть эти видео, они наши герои. Я хочу очень поблагодарить их и нашего Президента, который никуда не убежал и был на месте. Ради свободы люди объединились и готовы рвать всех, это супер", – поделился Харатин в комментарии телеканалу Футбол.

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