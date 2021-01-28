Чемпионат Венгрии, 5-й тур

Кишварда – Фехервар – 2:1

Голы: Симович, 22, Сасса, 58 – Фиола, 28

Будафок – Ференцварош – 0:3

Голы: Узуни, 25 (пен.), Чонтош, 58, Харатин, 67 (пен.)

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Несмотря на статус фаворита Фехервар на выезде не справился с игроками Кишварды. До перерыва соперники обменялись голами, а во втором тайме хозяева все же дожали оппонента. Украинский хавбек Фехервара Иван Петряк, вышел в стартовом составе и был заменен на 62-й минуте. Кишварда остается на третьем месте, приблизившись к Фехервару на расстояние 5-ти очков.

Ференцварош прогнозируемо разгромил Будафок. Подопечные Сергея Реброва отгрузили сопернику три безответных мяча. Стоит отметить, что последний гол команды из Будапешта забил украинский полузащитник Игорь Харатин, реализовав пенальти. Также Ребров во втором тайме выпустил еще одного украинца Александра Зубкова. Победа позволила лидеру таблицы Ференцварошу увеличить отрыв от Фехервара до 10 очков.

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Видео гола Харатина: