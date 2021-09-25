Легия уступила Ракуву в рамках 9-го тура польского первенства несмотря на гол Игоря Харатина. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Чемпионат Польши 2021/22, 9-й тур

Легия – Ракув – 2:3

Голы: Эмрели, 33, Харатин, 70 – Иви Лопес, 29, (пен.), 57, Тудор, 53

Команды обменялись голами в первой половине встречи – Иви Лопес вывел вперед Ракув ударом с пенальти, а через 4 минуты Эмрели выровнял положение. После перерыва Ракув заработал солидное преимущество – Иви Лопес и Тудор забили по разу в течение 4 минут.

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На 58-й минуте на поле вышел Игорь Харатин, который сумел отличиться чуть позже – украинцу удался хороший удар с линии штрафной. Впрочем, спасти хотя бы ничью Легия так и не смогла.

Таким образом, Ракув набрал 14 очков и поднялся на 5 место, а Легия с 9 пунктами осталась четырнадцатой. Добавим, что команда украинском имеет аж 2 поединка в запасе.

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