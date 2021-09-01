"Он поехал в Варшаву для прохождения медицинского осмотра после того, как дал нам понять о своем намерении попробовать свои силы там. Предложение поступило 30 августа. Это не была наша инициатива, и в течение переговоров оказалось, что игрок был бы счастлив переходу.

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Несомненно, что он был инициатором перехода, мы не выставляли его на продажу", – цитирует Хайнала csakfoci.hu.

Ранее наставник "сине-желтых" Александр Петраков заявлял, что для Харатина новость о трансфере в Легию также стала неожиданностью. Игорь защищает цвета Ференцвароша с 2019-го.

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