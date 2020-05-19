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Харатин – о возвращении чемпионата Венгрии: Впервые сыграл два матча за день

09:11 40 Читати українською
Харатин – о возвращении чемпионата Венгрии: Впервые сыграл два матча за день
Игорь Харатин / Фото ФК Ференцварош

Хавбек Ференцвароша Игорь Харатин не скрывает радости от восстановления групповых тренировок.

"Самый сложный момент был в том, что это время мы жили без футбола. Соскучились по нашим матчами, по нашим болельщикам. Для нас это важная часть жизни. Конечно, на карантине было свободное время, но мы пытались его использовать так, чтобы также поддерживать форму . Кроме того, была возможность подтянуть английский, также уделял время чтению книг, проводил больше времени с женой.

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Мы уже тренируемся общей группой. В принципе, не так сильно сложно, поскольку во время карантина держали себя в тонусе. Поэтому, я думаю, до первой официальной игры мы подойдем в хорошей форме.

Мы сыграли даже два контрольных матча в один день. Сначала в 11 утра против команды Пакш, в которой я провел на поле 30 минут, а затем через 2 часа играли против Залаэгерсег. Сыграл в основе 60 минут. Для меня это был новый опыт, потому что раньше две игры так сразу не играл. В итоге получилось 90 минут игрового времени. Но все нормально, чувствовал себя хорошо, и чувствую, что набираю кондиции", – цитирует Харатин Команда 1.

В нынешнем сезоне чемпионата Венгрии 25-летний украинец провел 21 матч.

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Игорь Харатин Игорь Харатин Венгрия Украинцы за рубежом Ференцварош Ференцварош
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