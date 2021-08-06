"Было очень сложно, ведь не видели таких интенсивных атак соперника не только на чемпионате Венгрии, а также в групповых матчах Лиги чемпионов в прошлом сезоне (против Динамо, Барселоны и Ювентуса – прим.). Нелегко играть в футбол, когда нас регулярно беспокоят, а соперник постоянно ищет дуэли один на один.

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Мы можем многому научиться в таких матчах, на международной арене каждая команда пытается заявить о себе против нас, играя абсолютно в разных стилях. Теперь мы испытали, каково это, когда вам не дают времени выдохнуть. Мы сделали выводы, но результат все же вселяет надежду на положительный исход матча-реванша.

Мой гол с пенальти? Это, несомненно, был поворотный момент. Он позволил нам играть лучше во втором тайме. С одной стороны, такая интенсивная атака очень утомляет не только оборону, но и атакующую линию. Мы ожидали, что Славия не сможет выдержать такой темп все 90 минут.

С другой стороны, есть много рисков, если ваш оппонент так сильно поднимает свою защиту. В такие моменты быстрые и хорошо действующие нападающие могли выйти на первый план, и в перерыве мы говорили о том, сможем ли мы поймать момент в старте второй половины. Наши болельщики создали классную атмосферу, и мы забили еще один мяч. О чем думал во время выполнения пенальти? Я все еще не раскрываю секрет, но скажу, что был уверен в голе. Если игрок этого не чувствует, нет смысла даже подходить к мячу", – приводит слова Харатина Footboom со ссылкой на Nemzetisport.

Напомним, Ференцварош обыграл Славию в первом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (2:0), а Харатин отметился голом в ворота чехов. Ответный матч запланирован на 10 августа, начало в 20:00.

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