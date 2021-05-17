Главные события поединка развернулись на поле после перерыва. Для разогрева судейская бригада отменила гол "матрасника" Савича из-за офсайда. А на 76-й минуте Анте Будимир головой замкнул фланговый навес и вывел басков вперед.

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Мадридцы, однако, сумели перевернуть игру. На 82-й Ренан Лоди ворвался в штрафную гостей и с острого угла пробил Эрреру. За два минуты же до финального свистка Луис Суарес оказался самым расторопным во время пожара вблизи ворот Осасуны, протолкнул мяч в сетку и подарил Атлетико сверхважные три пункта.

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