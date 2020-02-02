Ханданович травмировался и может пропустить поединок против Удинезе – капитана Интера готов заменить сын легенды клуба

Основной голкипер миланского Интера Самир Ханданович рискует не сыграть против Удинезе в рамках 22-го тура итальянской Серии А.

Словенец получил травму на тренировке, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Ханданович травмировал руку в ходе субботнего занятия. В данный момент прогнозы врачей не слишком утешительные – ветеран может не выйти на матч против Удинезе. Окончательное решение об участии кипера в поединке на Фриули примут в воскресенье.

К слову, Самир Ханданович является основным голкипером Интера и провел без замен 21 матч в Серии А. Усугубляет ситуацию дисквалификация резервного вратаря "нерадзурри" Томмазо Берни.

В распоряжении Антонио Конте теперь остался только 34-летний Даниэле Паделли. Обозреватели ожидают появление в заявке кипера Примаверы Филиппа Станковича – сына легендарного Деяна Станковича.

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