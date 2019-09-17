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Ханданович: Слышать гимн Лиги чемпионов – это нечто уникальное

17:15 5 Читати українською
Ханданович: Слышать гимн Лиги чемпионов – это нечто уникальное
Самир Ханданович / ФК Интер

Голкипер миланского Интера Ханданович рассказал о своих ожиданиях от старта в Лиге чемпионов.

 

"Будет интересно играть в Лиге чемпионов в роли капитана. Слышать гимн Лиги чемпионов – это что-то уникальное. Если бы я не мог больше испытывать таких эмоций, то перестал бы играть в футбол. Мы укрепили состав, пришли новые футболисты и мы должны упорно работать, чтобы продолжать расти.

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Я не смотрю на то, являемся ли мы лучшими игроками Интера на бумаге за последние годы – мы должны доказать это на поле. А итоги подведем уже в конце сезона", – рассказал Ханданович на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, Интер сегодня вечером встретится с пражской Славией в первом туре розыгрыша Лиги чемпионов. Матч начнется в 19:55.

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