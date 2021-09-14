Капитан миланского Интера Самир Ханданович отреагировал на критические высказывания в свой адрес из-за частых ошибки на поле.

"Сейчас многие критикуют меня, но не понимают, что такое быть вратарем.

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Иногда следует отличать ошибки вратарские от командных. Могу вас заверить, что в пропущенном голе не всегда виноват только голкипер", – цитирует словенца Tuttomercatoweb.

К слову, в нынешнем сезоне Самир Ханданович провел 3 матча в Серии А, в которых пропустил 3 мяча. В предыдущей кампании балканец сыграл 47 поединков, 18 из них – "сухие".

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