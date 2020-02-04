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Ханданович может сыграть против Милана несмотря на незалеченную травму

08:00 15 Читати українською
Ханданович может сыграть против Милана несмотря на незалеченную травму
Самир Ханданович / Sempreinter

Голкипер Интера Ханданович намерен сыграть дерби делла Мадоннина, хотя до сих пор имеет незалеченную травму.

 

Самир Ханданович продолжает готовиться к матчу против Милана несмотря на трещину пальца руки, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Ханданович сломал палец и пропустит 3-4 недели

По информации издания, голкипер занимается в специальных перчатках, чтобы понять, сможет ли он сыграть в дерби. Добавим, что предыдущие сроки восстановления словенца около трех или четырех недель.

К слову, Ханданович является основным голкипером Интера и провел без замен 21 матч в Серии А, пропустив в них 18 мячей.

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Самир Ханданович Самир Ханданович Интер Интер Италия Интер - Милан
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