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Ханданович: Барселона – команда, которая всех учит играть в футбол

06:30 3 Читати українською
Ханданович: Барселона – команда, которая всех учит играть в футбол
Cамир Ханданович / соцсети

Голкипер Интера Ханданович поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов против Барселоны (1:1).

"Я должен был спасти ворота в том эпизоде с голом Малкома. Я не смог разглядеть момент удара. Барселона играла гораздо лучше нас, мы могли бы показать больше.

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В первом тайме Барселона слишком легко шла вперед, а когда вы постоянно отдаете им мяч, то вынуждены обороняться. Я не разочарован результатом, я просто хочу, чтобы мы улучшали наш уровень футбол, а Барселона – это команда, которая учит всех играть в футбол", – передает слова Хандановича Sky Italia

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Интер - Барселона: Вторник 06 ноября 2018

Интер
Матч окончен
1 : 1
Барселона
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Самир Ханданович Самир Ханданович Интер Интер Лига чемпионов Интер - Барселона
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