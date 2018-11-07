Голкипер Интера Ханданович поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов против Барселоны (1:1).

"Я должен был спасти ворота в том эпизоде с голом Малкома. Я не смог разглядеть момент удара. Барселона играла гораздо лучше нас, мы могли бы показать больше.

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В первом тайме Барселона слишком легко шла вперед, а когда вы постоянно отдаете им мяч, то вынуждены обороняться. Я не разочарован результатом, я просто хочу, чтобы мы улучшали наш уровень футбол, а Барселона – это команда, которая учит всех играть в футбол", – передает слова Хандановича Sky Italia

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