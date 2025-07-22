Украинские гранды получили очень легких соперников под старт в еврокубках. Шахтер спокойно разобрался с финским Ильвесом, а Динамо начнет с выезда на Мальту. Когда-то там проиграла сборная Шевченко, и и при Реброве “сине-желтые” мучились с островитянами – но это были национальные команды. С клубами представителям Украины должно быть значительно проще.

"Легендарный оппонент и европейская сила": Хамрун Спартанс опасается Динамо перед дуэлью в Лиге чемпионов

Подробнее о Хамруне читайте в спецматериале на "Футбол 24". Если же коротко, то вряд ли мы услышим фразочки о подъеме мальтийского футбола. Суммарная стоимость состава "спартанцев" ниже стоимости Михавка,а пройти хотя бы один раунд квалификации ЛЧ им удалось только в этом сезоне – команда в серии пенальти с 14 ударами одолела Жальгирис.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Хамрун Спартанс і Динамо. Коефіцієнт на перемогу мальтійців – 6,10. На тріумф киян фахівці дають 1,50.

Очевидно, что таких соперников Динамо должно проходить с завязанными глазами, однако феерии сегодня может и не быть. Судя по увиденному на сборах, киевляне еще не вышли на пик формы – он запланирован на более поздние раунды еврокубков. Сейчас же команда работает под нагрузками, поэтому летние спарринги оказались очень тяжелыми для просмотра.

Результаты контрольных встреч тоже навевают грусть. Подопечные Александра Шовковского проиграли Кишварде (0:2), Митьюлланду (1:3) и Осиеку (0:1), а с Вест Бромвичем и Корвинулом (вторая румынская лига) сыграли вничью (0:1, 1:1). Одолеть удалось только ту же Кишварду (2:0), но все эти счета не имеют смысла. Игроки доезжали из сборных, а тренерский штаб постоянно тасовал состав.

Из новичков "бело-синие" имеют только правого вингера Торреса. Он неплохо проявил себя на пространстве, давал непрерывность, боролся, открывался в разных зонах и мог забивать Митьюлланду (попал в перекладину). Впрочем, без пространства Анхель терялся, да и вообще на роль замены Ярмоленко колумбиец пока не тянет.

Изюминкой сборов стало доверие к Супряге, которого четыре раза ставили в основу. Трижды он стартовал в роли левого вингера, где понравился открываниями, скоростью и работой по зонам завершения. Под "автобусы" такой футболист может пригодиться, но о выигрыше позиции у Кабаева и Волошина пока говорить нельзя. В роли нападающего Владислав так и вовсе растворился.

Также в глаза бросалось доверие к Пихаленку, которого ставили в пару к Шапаренко – а вот Буяльский чаще выходил в полурезервных составах. Бражко снова пробовали ставить опорником, создавая конкуренцию для Михайленко. Спарринги в очередной раз подтвердили, что Владимиру в этой роли очень трудно. Количество ошибок снова оказалась высокой.

Наибольшую тревогу вызывала игра в обороне. Лажали все. Меньше всего претензий возникало к 19-летнему Владиславу Захарченко, но он был слишком осторожным на мяче. Тяжелее всего же было Попову – львиная доля пропущенных голов произошла из-за обрезки Дениса, проигрышные единоборства и неудачную игру 1-в-1. В матче с Митьюлландом он привез все три гола.

В целом же футбол Динамо не претерпел особых изменений. Из позитива в глаза бросался агрессивный контрпрессинг после потерь на чужой трети, а также неплохая работа против низких блоков. Их растягивали по ширине, на флангах пробовали позиционные ротации с открытыми в центре, да и про пространство за спинами защитников не забывали. У команды точно есть понимание, как следует расшатывать глубокую оборону.

Впрочем, это понимание не принесло большого количества голов, а в ряде спаррингов и моментов возникало мало. Заметно, что без Ваната этому коллективу трудно, да и пассинг Михавка начинает набирать критической важности. Также тревожили четыре удаления и постоянные драки на сборах – поединок с Осиеком даже не доиграли.

Больше всего разочаровывают отсутствие высокого прессинга и частые ошибки в обороне. Более крепкими киевляне не стали. Правда, динамовцы почти ничего не привезли после подач или стандартов, а это уже плюс – хотя тенденция на снижение ошибок в "воздухе" пошла на спад еще весной.

Вообще, почти все достоинства и недостатки в футболе Динамо тянутся с предыдущего сезона. Это связано с отсутствием кадрового усиления. Именно поэтому Александр Шовковский и сосредоточился на экспериментах – он уже не получит новой информации о своих подопечных, поэтому пробует играть с взаимосвязями на поле.

Поединок с Хамрун Спортс выглядит логическим продолжением сборов, но уже с ответственностью за результат. К сожалению, в сегодняшнем матче киевлянам не помогут Анхель Торрес и Валентин Рубчинский, которые получили повреждения. Впрочем, они и не претендовали на основу.

Ориентировочные составы на матч Хамрун Спартанс – Динамо

Хамрун Спартанс: Бонелло – Компри, Бьеличич, Полито, Камендзули – Кадьенович, Шимкус – Мбонг, Адзи, Эдерсон – Коффи

Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко – Ярмоленко, Пихаленок, Шапаренко, Супряга – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – победа Динамо, тотал меньше 2,5

Никто не сомневается в победе подопечных Александра Шовковского. Когда речь заходит о противостоянии с мальтийскими клубами, все подсознательно ожидают разгрома – впрочем, вероятность увидеть качество 3:0 остается невысокой. Динамо еще не вышло на пик формы.

Как показали спарринги, под нагрузками творить тотал больше 2,5 нереально. Отсутствие феерии вроде той, что выдал Шахтер с Ильвесом, можно простить – а вот во всем остальном поблажек не должно быть. Динамовцы обязаны побеждать без нервов.

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