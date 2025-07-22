Динамо и Хамрун сыграют первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию игры – в этой новости "Футбол 24".

Поединок Хамрун Спартанс – Динамо состоится сегодня, 22 июля. Стартовый свисток на стадионе Хибернианс в мальтийском городе Паола должен прозвучать в 20:00 по киевскому времени. Ответный матч запланирован на 29 июля в Люблине, Польша.

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В прямом эфире в Украине матч будет транслироваться на телеканале 2+2, который также доступен на платформе Киевстар ТВ. За главными событиями также можно следить в текстовом онлайне "Футбол 24".

Победитель этой пары пройдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов и встретится с победителем пары Пафос – Маккаби Тель-Авив. Неудачник же опустится в Лигу Европы, где сыграет с тем, кто уступит в паре Пафос – Маккаби Тель-Авив.

Что интересно, сегодняшний матч звезда киевлян Николай Шапаренко начнет в запасе.

Стартовые составы:

Динамо: Нещерет – Тымчик, Попов, Михавко, Дубинчак – Михайленко, Пихаленок, Буяльский (к.) – Ярмоленко, Ванат, Кабаев

Запасные: Моргун, Вивчаренко, Яцик, Бражко, Волошин, Шапаренко, Караваев, Супряга, Герреро, Биловар, Брагару, Пономаренко

Хамрун Спартанс: Бонелло (к.) – Полито, Бьеличич, Клмпри, Камензули – Мбонг, Чадженович, Эмерсон, Эдер – Шимкус, Коффи.

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