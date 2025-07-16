УЕФА определил бригаду судей, которая будет обслуживать первый поединок 2-го квалифайраунда ЛЧ между мальтийской и украинской командами.

Во вторник, 22 июля, Динамо стартует в Лиге чемпионов выездным поединком 2-го раунда квалификации против мальтийского Хамрун Спартанс. Игру будет обслуживать бригада арбитров из Испании, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главным судьей назначен Сезар Градо. Ему будут ассистировать Карлос Альварес Фернандес и Рубен Гомес. Четвертым рефери выступит Виктор Вердура. За VAR будут отвечать Валентин Гомес и Мигель Эспиноза, которые также являются представителями Испании.

Интересно, что Градо ранее ни разу не пересекался с украинскими клубами или сборными.

Напомним, первый поединок между Хамрун Спартанс и Динамо начнется в 19:00 по киевскому времени. Ответный матч состоится 29 июля в польском Люблине. Начало встречи в 21:00.

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