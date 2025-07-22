Киевское Динамо в рамках 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 сыграет с Хамрун Спартанс. Где смотреть игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Хамрун Спартанс – Динамо состоится во вторник, 22 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

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Игру Динамо можно посмотреть на телеканале "2+2". Поединок состоится на стадионе Хибернианс в мальтийском городе Паола, а ответный матч запланирован на 29 июля в Люблине, Польша.

Победитель этой пары пройдет в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов и встретится с победителем пары Пафос – Маккаби Тель-Авив. Неудачник же опустится в Лигу Европы, где сыграет с тем, кто уступит в паре Пафос – Маккаби Тель-Авив.

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