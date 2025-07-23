Динамо во втором раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 одолело Хамрун Спартанс (3:0). Детальный обзор матча и видео голов – на "Футбол 24".

Счет был открыт уже на 13-й минуте: после вертикальной передачи Буяльский сделал короткую поперечную передачу на Ваната, который лишь переиграл голкипера соперника.

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В конце первого тайма отличился и Попов, однако гол не был засчитан из-за положения вне игры.

После перерыва "бело-синие" увеличили преимущество еще двумя голами. Сперва в контратаке Волошин выполнил поперечную передачу на Буяльского, и мяч, рикошетом, оказался в воротах. Позже после передачи на ход от Ваната Шапаренко пробил с правого угла штрафной площади. Голкипер Бонелло в падении коснулся мяча, но Волошин подставил ногу и добил его в сетку.

Финальный счет – 3:0 в пользу команды Шовковского. Второй матч запланирован на 29 июля в Люблине, Польша.

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