Хамрун Спартанс – Динамо – 0:3 – видео голов и обзор первого матча квалификации ЛЧ
Динамо во втором раунде квалификации Лиги чемпионов УЕФА 2025/26 одолело Хамрун Спартанс (3:0). Детальный обзор матча и видео голов – на "Футбол 24".
Счет был открыт уже на 13-й минуте: после вертикальной передачи Буяльский сделал короткую поперечную передачу на Ваната, который лишь переиграл голкипера соперника.
Динамо разгромило Хамрун в первом матче квалификации Лиги чемпионов – Буяльский оформил гол + пас
В конце первого тайма отличился и Попов, однако гол не был засчитан из-за положения вне игры.
После перерыва "бело-синие" увеличили преимущество еще двумя голами. Сперва в контратаке Волошин выполнил поперечную передачу на Буяльского, и мяч, рикошетом, оказался в воротах. Позже после передачи на ход от Ваната Шапаренко пробил с правого угла штрафной площади. Голкипер Бонелло в падении коснулся мяча, но Волошин подставил ногу и добил его в сетку.
Финальный счет – 3:0 в пользу команды Шовковского. Второй матч запланирован на 29 июля в Люблине, Польша.
Динамо будет ждать развязки – Пафос и Маккаби Тель-Авив не определили победителя под присмотром украинца