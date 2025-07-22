Шовковский обошелся без экспериментов

На сборах тренерский штаб киевлян активно использовал Супрягу в роли левого вингера, а также предоставлял много времени Вивчаренко и Бражко. Казалось, что и в матче против Хамруна подобные эксперименты возможны – впрочем, Александр Шовковский решил обойтись без неожиданностей. В Лиге чемпионов стартовал состав, который считался главным весной.

Исключением стал Пихаленок, которого наигрывали на сборах в качестве основного. Кабаев вышел слева, Дубинчак сыграл с ним в связке, а Михайленко занял позицию опорника. Неожиданной оказалась только отсутствие Шапаренко – Николая оставили в запасе.

У Динамо возникли проблемы на старте

Начало встречи было очень неприятным. Хамрун хорошо подготовился, пытаясь воспользоваться уязвимостью киевлян под давлением. На 8-й минуте высокий прессинг мальтийцев едва не вылился в обрезку Нещерета, а на 10-й минуте хозяева едва не открыли счет.

Эдер накрыл Ярмоленко перед нашей штрафной, отобрав мяч и влетев в периметр. К счастью, дальнейший удар в дальний угол успел заблокировать Михавко.

Даже без этих эпизодов старт матча раздражал. Динамовцы допускали потери, скользили на газоне, а в атаке предлагали только фланговые прорывы без завершения. Такой футбол разительно отличался от грамотных действий хозяев, которым удалось провести несколько хороших передач между линиями. Словом, мальтийский футбол в первой 10-минутке был на подъеме.

"Бело-синие" продемонстрировали класс и должны были закрыть игру еще в первом тайме. Островитян спас арбитр

Неизвестно, как пошла бы игра, если бы Динамо не забило гол уже на 13-й минуте. Кабаев выдал проникающий пас на левый край штрафной площади, а Буяльский прострелил на Ваната. Защитник, который должен был перекрывать линию передачи на Владислава, неожиданно высунулся куда-то в зону подбора, оставив киевлянина один на один с голкипером – конечно же, нападающий переиграл Бонелло. 0:1!

Этот гол успокоил игру. Динамовцы вернули контроль над мячом и начали растягивать оборонительный блок Хамруна диагоналями. Пробовали также атаковать пространство за спинами защитников, но делали это нечасто. Одна из таких попыток завершилась выходом 2-в-2, однако Ванату зафиксировали очень сомнительный офсайд.

На 25-й же минуте Владислав должен был оформить дубль – Буяльский вывел форварда один на один, тот обыграл Бонелло, но пробил во внешнюю сторону сетки.

На 33-й минуте "бело-синие" разыграли стандарт, в завершение которого Михайленко вколотил метров с 25-ти. Николай целился в правый нижний, однако Бонелло спас Хамрун. На 44-й же минуте Кабаев замыкал прострел Дубинчака – в последний момент его удар из центра штрафной заблокировали.

В компенсированное время Динамо таки довело дело до второго гола. Его провел Попов, пробив головой после подачи с углового. К сожалению, арбитр помог мальтийцам, где-то найдя офсайд. В итоге, команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Динамо.

Второй тайм разочаровал, но Динамо сделало результат

Подопечные Александр Шовковского после перерыва стартовали неплохо. Так, уже на 47-й минуте Буяльский должен был замыкать прострел Тымчика в центр штрафной (Виталий махнул мимо мяча), а на 48-й удалось раскатать красивую атаку. Ванат ворвался на левый край и сбросил Буяльскому, тот перевел на Ярмоленко, а капитан завершил ударом – впрочем, получилось слишком высоко.

К сожалению, в следующие 30 минут такого же яркого футбола болельщики не увидели. На этом отрезке вспоминается только врывание неутомимого Ваната на правый край штрафной площади, но его дальнейший удар парировал Бонелло. Вот и вся острота.

Моментов не возникало, темп оставался невысоким, а выход Шапаренко с Волошиным ничем не помог. Возможно, сказывалась усталость – Динамо работает под нагрузками, а пик формы явно запланирован под следующие матчи. Вот только счет оставался скользким, что заставляло нервничать.

На 75-й минуте Хамрун заставил схватиться за сердце. Свежий Тиун отклеился от Попова и замкнул подачу со стандарта, пробив головой метров с шести. К счастью, мяч прошел над перекладиной, а уже через минуту Динамо забило второй гол. Его провел Буяльский, который получил пас на ход от Волошина и пробил из-за пределов штрафной – сфера срикошетила от защитника и перелетела через Бонелло. 0:2!

На 78-й Шапаренко мог и до разгрома дело довести, открывшись под передачу Ваната и нанеся удар, но под мяч бросился один из мальтийцев. Забить в третий раз удалось аж в компенсированное время усилиями все того же Шапаренко – 0:3.

Очевидно, что Динамо уже в первом матче решило вопрос о выходе в следующий раунд квалификации ЛЧ.