– Как оцените подготовку команды к первому официальному матчу и к новому сезону в целом?

– Наконец в нашу жизнь возвращаются официальные матчи, и сразу – квалификационные за право участия в Лиге чемпионов. Это всегда испытание, и всегда непросто. Мы прекрасно понимаем, что сборы, какими бы они ни были, это непростой период для игроков.

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Это попытка "прокачать" свой характер и физическое состояние. Мы столкнулись с несколькими не сказал бы, что проблемами, а скорее испытаниями, потому что разные группы игроков начинали сборы в разный период. Это связано с матчами национальной команды, а также молодежной, которая выступала на чемпионате Европы. Поэтому были определенные моменты, но, надеюсь, все футболисты сейчас находятся в хорошей форме. Однако не могу сказать точно, что они готовы на 100%.

Завтра будет только первая игра, и, безусловно, она добавляет волнений, впрочем так и должно быть. В общем команда готова, и мы прекрасно понимаем, какие задачи стоят перед нами.

– Хамрун Спартанс на предыдущей стадии отыгрался после поражения 0:2 от Жальгириса. Какие сильные стороны этой команды можете выделить? Чего от них стоит ожидать?

– Одна из сильных сторон нашего соперника – это итальянский тренер, который возглавляет команду. Хамрун Спартанс тактически строит свою игру довольно грамотно – это показал ответный матч, в котором они полностью "уничтожили" Жальгирис, действовали агрессивно, большими силами, использовали много фланговых атак. Думаю, такую же игру можно ожидать и завтра.

– Все ли игроки готовы к матчу, или нет потерь?

– К сожалению, у нас точно есть две потери – это Валентин Рубчинский, который не сможет нам помочь, и Анхель Торрес, который тоже получил повреждение, ему нужно время. Поэтому именно они не попали в заявку на эти квалификационные матчи. Остальные игроки находятся в нормальном состоянии и готовятся к игре, – цитирует Шовковского пресс-служба Динамо.

Напомним, первая игра запланирована уже на завтра, 22 июля, а ответный матч состоится через неделю.

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