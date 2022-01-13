Хамес Родригес провел лучший матч за Аль-Райян. В субботу его команда встречалась с Аль-Вакра в рамках чемпионата. Матч пришлось прервать из-за беды – Усман Кулибали пережил сердечный приступ и упал на газон.

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Хамес первым оказал помощь, подняв голову соперника так, чтобы тот мог дышать. Вскоре спасением футболиста занялись медики. Матч остановили, а доиграли в понедельник. Перед возобновлением игры футболисты поблагодарили всех, кто спасал Кулибали.

Красивый жест был не единственным достижением Родригеса в этом поединке. Аль-Райян разгромно победил, а колумбиец отдал ассист и оформил дубль. Особенно эффектным получился второй гол Хамеса, когда он со штрафного обвел стенку.