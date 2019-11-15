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Хамес травмировался на тренировке сборной Колумбии

10:56 0 Читати українською
Хамес травмировался на тренировке сборной Колумбии
Хамес Родригес / официальный сайт Федерации футбола Колумбии

Полузащитник сборной Колумбии и Реала Хамес Родригес получил повреждение в расположении национальной команды.

Хамес Родригес травмировал колено и не поможет сборной Колумбии в ближайшем товарищеском матче, информирует официальный твиттер команды.

Хамес воспользовался услугами суррогатной матери для рождения ребенка – ранее он расстался с сестрой Оспины

Отмечается, что хавбек останется в Майами, где пройдет детальное медицинское обследование. Там сборной Колумбии предстоит сыграть товарищескую игру против Перу 16 ноября.

Добавим, что в текущем сезоне Хамес провел 9 матчей в составе Реала, отметившись голом и ассистом.

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