Хамес травмировался на тренировке сборной Колумбии

Полузащитник сборной Колумбии и Реала Хамес Родригес получил повреждение в расположении национальной команды.
Хамес Родригес травмировал колено и не поможет сборной Колумбии в ближайшем товарищеском матче, информирует официальный твиттер команды.
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Отмечается, что хавбек останется в Майами, где пройдет детальное медицинское обследование. Там сборной Колумбии предстоит сыграть товарищескую игру против Перу 16 ноября.
Добавим, что в текущем сезоне Хамес провел 9 матчей в составе Реала, отметившись голом и ассистом.
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