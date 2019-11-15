Хамес травмировался на тренировке сборной Колумбии

Полузащитник сборной Колумбии и Реала Хамес Родригес получил повреждение в расположении национальной команды.

Хамес Родригес травмировал колено и не поможет сборной Колумбии в ближайшем товарищеском матче, информирует официальный твиттер команды.

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Отмечается, что хавбек останется в Майами, где пройдет детальное медицинское обследование. Там сборной Колумбии предстоит сыграть товарищескую игру против Перу 16 ноября.

Добавим, что в текущем сезоне Хамес провел 9 матчей в составе Реала, отметившись голом и ассистом.

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