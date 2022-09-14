Полузащитник Аль-Райяна и сборной Колумбии Хамес Родригес в ближайшее время может стать игроком Олимпиакоса.

Олимпиакос завершает переход Хамеса Родригеса на арендной основе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Фанаты Олимпиакоса устроили Марсело огненный и громкий прием: видео дня

Колумбиец уже сегодня должен прибыть в Грецию, чтобы пройти медосмотр. Если все пройдет, как запланировано, Хамес снова станет одноклубником Марсело.

Напомним, пика карьеры колумбиец достиг в Реале, за который выступал в течение 2014-2020 годов. Также играл за Баварию и Эвертон до перехода в Аль-Райян.

Бавария в непростой игре победила Барселону – Левандовски упустил топ-моменты, мюнхенцы забили дважды за четыре минуты