Хамес станет одноклубником легенды Реала в Европе – трансфер могут завершить уже сегодня
16:30 - Читати українською
Полузащитник Аль-Райяна и сборной Колумбии Хамес Родригес в ближайшее время может стать игроком Олимпиакоса.
Олимпиакос завершает переход Хамеса Родригеса на арендной основе, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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Колумбиец уже сегодня должен прибыть в Грецию, чтобы пройти медосмотр. Если все пройдет, как запланировано, Хамес снова станет одноклубником Марсело.
Напомним, пика карьеры колумбиец достиг в Реале, за который выступал в течение 2014-2020 годов. Также играл за Баварию и Эвертон до перехода в Аль-Райян.
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