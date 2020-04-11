Хамес смирился с вердиктом Зидана и ищет новый клуб – у Бейла совсем другие планы

Главный тренер Реала Зинедин Зидан не видит будущего в клубе для Хамеса Родригеса и Гарета Бейла, но валлиец снова хочет показать свой нрав.

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Жорже Мендеш уже ищет новое место работы для Хамеса, и в услугах хавбека якобы заинтересованы Ювентус и Манчестер Юнайтед. А вот Бейл хочет пойти против решения Зидана, чтобы до конца отработать свой контракт с Реалом. Валлиец доволен зарплатой в Мадриде, его семья также прекрасно обосновалась в столице Испании.

К слову, в текущем сезоне Родригес провел за Реал лишь 13 поединков, записав в свой актив гол и 2 результативные передачи. Статистика Бейла – 3 гола и два ассиста в 18 матчах.

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