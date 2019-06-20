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Хамес Родригес прокомментировал слухи о переходе в Наполи

12:54 98 Читати українською
Хамес Родригес прокомментировал слухи о переходе в Наполи
Хамес Родригес / соцсети

Атакующий хавбек Реала Хамес Родригес не готов разговаривать о своем будущем.

"Переход в Наполи и продолжение работы с Анчелотти? Я пока не готов ответить на этот вопрос. Сейчас я просто думаю о том, как достичь успеха со сборной Колумбии на Копа Америка", – цитирует Родригеса Corriere Dello Sport.

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Напомним, последние 2 года колумбийская звезда провел в аренде в мюнхенской Баварии, этим летом Хамес вернется в Реал, которому и принадлежат права на футболиста.

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В текущем сезоне в активе колумбийца 28 матчей за Баварию во всех турнирах, где атакующий полузащитник забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Реал Мадрид Италия Хамес Родригес Хамес Родригес Наполи Наполи
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