Хамес Родригес прокомментировал слухи о переходе в Наполи

Атакующий хавбек Реала Хамес Родригес не готов разговаривать о своем будущем.

"Переход в Наполи и продолжение работы с Анчелотти? Я пока не готов ответить на этот вопрос. Сейчас я просто думаю о том, как достичь успеха со сборной Колумбии на Копа Америка", – цитирует Родригеса Corriere Dello Sport.

Наполи хочет рассрочить выплаты по Хамесу на 2 года

Напомним, последние 2 года колумбийская звезда провел в аренде в мюнхенской Баварии, этим летом Хамес вернется в Реал, которому и принадлежат права на футболиста.

Наполи договорился с Хамесом – последнее слово за Реалом

В текущем сезоне в активе колумбийца 28 матчей за Баварию во всех турнирах, где атакующий полузащитник забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.