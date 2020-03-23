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Хамес попал на радары сразу трех клубов АПЛ

23 марта 23:12 44 Читати українською
Хамес попал на радары сразу трех клубов АПЛ
Родригес / Фото ФК Реал

Полузащитник Реала Хамес Родригес имеет достаточно запасных вариантов, если мадридцы захотят избавиться от колумбийца.

Английские гранды заинтересованы в услугах Хамеса Родригеса, сообщает The Sun.

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За звездным хавбеком Реала выстроились в очередь Манчестер Юнайтед, Челси и Арсенал. Ожидается, что сумма трансфера составит около 50 млн евро. Издание отмечает, что у 28-летнего колумбийца конфликт с руководство королевского клуба.

В нынешнем сезоне Примеры Хамес провел 7 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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