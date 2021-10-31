Хамес получил удаление за фол на себе – абсурд дня из Катара
Полузащитник катарского Аль-Райяна Хамес Родригес стал жертвой судейского абсурда в матче 8-го тура чемпионата Катара.
На последних минутах игры между Аль-Араби и Аль-Райяном Хамес подхватил мяч у линии штрафной, когда в него с колена влетел соперник.
Хамес может беспрепятственно вернуться в Европу – новичок Аль-Райана уже выбрал желаемый клуб
Решение арбитра откровенно шокировало: вместо очевидного удаления игрока Аль-Араби он продемонстрировал желтую карточку Родригесу. Колумбиец сильно разозлился и был готов физически расправиться с рефери, но его остановили партнеры по команде. Такая реакция стоила Хамесу второй желтой карточки и удалению в конце поединка.
Напомним, Хамес перебрался на Ближний Восток из Эвертона, подписав контракт на три года. Колумбиец провел уже четыре матча и имеет в активе гол и результативную передачу.
Футуристична пустеля, де рахують нафтодолари, а герой ЧС-2002 став легендою: куди потрапив Сергій Ребров