На последних минутах игры между Аль-Араби и Аль-Райяном Хамес подхватил мяч у линии штрафной, когда в него с колена влетел соперник.

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Решение арбитра откровенно шокировало: вместо очевидного удаления игрока Аль-Араби он продемонстрировал желтую карточку Родригесу. Колумбиец сильно разозлился и был готов физически расправиться с рефери, но его остановили партнеры по команде. Такая реакция стоила Хамесу второй желтой карточки и удалению в конце поединка.

Напомним, Хамес перебрался на Ближний Восток из Эвертона, подписав контракт на три года. Колумбиец провел уже четыре матча и имеет в активе гол и результативную передачу.

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