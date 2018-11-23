Хамес не хочет оставаться в Баварии и стремится вернуться в Реал

Хавбек Баварии Родригес, права на которого принадлежат Реалу, стремится покинуть мюнхенский клуб и вернуться в Испанию.

Колумбийский полузащитник Реала, который уже второй год выступает на правах аренды в Баварии, не планирует оставаться в Германии, утверждает AS.

По информации издания, Хамес не прочь вернуться в "королевский клуб", в полсугах игрока также заинтересованы Ювентус, МЮ, Барселона и Милан.

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Сейчас Хамес восстанавливается от травмы, которая оставила его вне футбола минимум до конца года.

Напомним, Родригес уже второй сезон проводит в Баварии на правах аренды. Неудачи мадридского клуба и конфликт Родригеса с наставником мюнхенцев Ковач подогревают возможность появления колумбийца на Бернабеу.

Ранее сообщалось, что большинство болельщиков "бланкос" не против камбэк колумбийца.

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