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Хамес может остаться в Реале – для этого команду должен покинуть звездный испанец

18:31 71 Читати українською
Хамес может остаться в Реале – для этого команду должен покинуть звездный испанец
Хамес Родригес / Реал

Колумбийский полузащитник Хамес Родригес может остаться в составе "сливочных".

Тренерский штаб Реала планирует оставить в своей команде Хамеса Родригеса, если команду покинет Иско, сообщает AS. "Сливочные" рассчитывают продать испанца за 80 млн евро.

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К слову, на Хамеса Родригеса претендуют несколько европейских клубов, но наиболее реальным вариантом является переход колумбийца в Наполи.

Заметим, что в прошлом сезоне Хамес выступал за Баварию на правах аренды, где сыграл 28 поединков во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

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Испания Иско Иско Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Реал Мадрид Хамес Родригес Хамес Родригес
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