Халль выделил главные преимущества новичка Карпат

Центральный защитник Карпат Тим Халль оценил свое физическое состояние и прокомментировал приход грузина Андро Гиоргадзе в команду.

"Чувствую себя вполне хорошо после 90 сыгранных минут в спарринге. В первые дни сборов было трудно, но сейчас мы набираем форму и постепенно втягиваемся в тренировочный процесс. Сегодня утром я выполнял беговую работу вместе с Егором Назариной, ведь вчера мы отыграли весь матч, поэтому тренеры составили нам индивидуальную восстановительную программу. А вот вечером мы с Егором уже занимались вместе со всей командой.

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Считаю, что мой коллега по амплуа Андро Гиоргадзе существенно усилит нашу команду. Он обладает хорошими качествами, прежде всего – силой и скоростью. Андро – игрок, который уже имеет за спиной опыт игры в чемпионате Украины и сможет нам помочь. Мы нашли с ним общий язык, ведь он хорошо знает английский, поэтому никаких проблем с коммуникацией у нас не возникает. Я верю в то, что болельщики будут нас поддерживать до конца. Сезон еще не завершился, мы постараемся хорошо выполнять свою работу, чтобы достигать исключительно положительного результата", – цитирует Халля официальный сайт Карпат.

Напомним, что сейчас Карпаты занимают последнее место УПЛ. Свой первый официальный матч в 2020 году "зелено-белые" сыграют 22 февраля против СК Днепр-1.

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