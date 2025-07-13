Атлетико Минейро гостил на поле Байи и до последних минут уступал со счетом 0:1.

Ди Мария спустя 18 лет снова забил за родной клуб – команда подвела легендарного экс-партнера Трубина (ВИДЕО)

В компенсированное время "петушки" заработали угловой, и с него Халк идеально направил мяч в ворота крученым ударом! 38-летний бразилец навеки запятнал себя 4 сезонами в составе питерского Зенита, однако следует отдать должное его мастерству. Правда, шедевр не принес Атлетико Минейро даже очка. На 90+8-й минуте Байя забила во второй раз и оставила гостей с пустыми руками.

Добавим, что в составе Атлетико Минейро 65 минут провел экс-динамовец Дуду, а до сих пор самый дорогой игрок в истории Шахтера Бернард вышел на концовку встречи.

Месси оформил дубль в пятом матче подряд и обновил рекорд МЛС – видео хитрого штрафного и дикого ляпа кипера