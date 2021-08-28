Опытный форвард близкого Атлетико Минейро Халк получил вызов в национальную команду на матчи квалификации к ЧМ-2022.

Тренерский штаб сборной довызвал 9 игроков, сообщает официальный твиттер сборной.

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Тите с помощниками вынужден был дополнить ростер национальной команды после решения АПЛ не отпускать легионеров в страны "красной зоны". Бразилия потеряла десяток исполнителей. Как следствие, вызов в сборную получили: Винисиус Жуниор (Реал), Матеус Нуньес (Спортинг), Эверсон (Атлетико Минейро), Сантос (Атлетико Паранаэнсе), Миранда (Сан-Паулу), Эденилсон (Интернасьонал), Жерсон (Марсель), Халк (Атлетико Минейро) и Малком (Зенит).

К слову, для Халка эта возможность сыграть в сборной – первая с 2016-го. Всего в его активе 48 матчей за пентакампеонов (11 голов). Бразильцы сыграют со сборными Чили (3 сентября), Аргентины (5 сентября) и Перу (10 сентября).

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