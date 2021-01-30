34-летний нападающий подписал контракт с "петушками", сообщает официальный сайт клуба.

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Халк будет выступать за Минейро минимум до конца 2022 года. Вскоре ветеран прибудет в новую команду и пройдет обязательный медосмотр. В Бразилию Халк вернулся в статусе свободного агента после завершения соглашения с китайским Шанхаем СИПГ. На родине ветеран ранее защищал цвета родной Витории, а имя себе сделал в Европе по выступлениям за Порту и питерский Зенит.

В сезоне-2020 Халк провел 21 матч во всех турнирах, в которых забил 8 мячей.

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