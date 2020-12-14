Предметный интерес к бразильцу проявлял Вулверхэмптон, который ищет замену Раулю Хименесу. Мексиканец недавно получил очень сложную травму и не скоро вернется на поле.

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По информации The Athletic, Халк не сможет присоединиться ни к "волкам", ни к любому другому английскому клубу. Причиной стали новые правила регистрации иностранных игроков, которые вступят в силу уже в январе. Изменения были вызваны Brexit.

Теперь все легионеры должны соответствовать четким критериям: сыграть определенное количество матчей за свою сборную, или переходить в АПЛ из чемпионата с высоким рейтингом. Халк последние четыре года провел в Китае и не играл за сборную Бразилии с 2016-го. Это делает его приход в Вулверхэмптон или другой английский клуб невозможным.

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К слову, в услугах 34-летнего бразильца заинтересованы его предыдущие клубы – Порту и Зенит: "драконы" предложил форварду 1,5 млн евро в год, в то время как россияне готовы платить нападающему 3 млн в евровалюте за сезон.