Халк не распознал сарказм арбитра и получил желтую – бесценная реакция бразильской легенды (ВИДЕО)
17:32 - Читати українською
Форвард Атлетико Минейро Халк попал в курьезную ситуацию, не поняв рефери.
В плей-офф Копа Судамерикано Атлетико Минейро встречалось с колумбийской Букарамангой. Судьба матча решалась в серии пенальти.
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Капитан Атлетико Минейро Халк перед тем, как началась серия 11-метровых имел разговор с уругвайским арбитром Эстебаном Остоичем. Судья улыбался, и даже с игроком пожали руки. Затем судья достал желтую карточку и показал Халку. Форвард не сдержал удивления, что попало на телекамеры.
К слову, Атлетико Минейро переиграло Букарамангу в серии пенальти 3:1 и прошло в следующий раунд.
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