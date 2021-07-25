Французский гранд активно готовится к старту сезона 2021/22. Соперником в контрольном поединке стал Орлеан.

Товарищеский матч

ПСЖ – Орлеан – 1:0

Гол: Хакими, 62

Команды провели не слишком активный первый тайм, но во втором подопечные Маурисио Почеттино выглядели интереснее после дюжины замен. Все же ПСЖ удалось забить команде 3-го дивизиона Франции.

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Андер Эррера ефетно забросил мяч за шиворот защитников Орлеана, его обработал Ашраф Хакими и пробил голкипера. Это дебютный гол для марокканца в футболке парижан. В конце концов, результативный выстрел шестидесятимиллионного новичка подарил ПСЖ минимальную победу.

К слову, первый матч в Лиге 1 команда Почеттино проведет 7 августа на выезде с Труа Николая Кухаревича.

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