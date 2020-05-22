Хакими вернется в Реал – молодой талант хочет поразить Зидана

Украина — 11:41 165
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Цыганков имел шанс сменить Динамо на топ-клуб АПЛ – Суркису готовы были платить солидную сумму
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Динамо – Рух: онлайн-трансляция первого матча киевлян за более чем 2 месяцаУкраина — 10:56 170
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В Первой лиге могут аннулировать результаты – президент ПФЛ предложил 3 варианта окончания сезонаПервая лига — 09:18 171
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Шахтер – Динамо: клубы договорились о переносе матча – известна новая дата возобновления сезонаУкраина — 21 май 1502
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Сборная Украины узнала домашние стадионы для матчей Лиги наций, квалификации ЧМ-2022 и спаррингов – есть новые ареныЛига наций — 21 май 725