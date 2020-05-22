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Хакими вернется в Реал – молодой талант хочет поразить Зидана

11:49 18 Читати українською
Хакими вернется в Реал – молодой талант хочет поразить Зидана
Ашраф Хакими / Фото Боруссия Д

Алехандро Кама, агент защитника дортмундской Боруссии Ашрафа Хакими рассказал о будущем своего клиента.

"Заинтересованность Интера? Нет, такого предложения не было.

По стопам Хакими – Боруссия Д планирует превратить в суперзвезду еще одного фулбека Реала

Мы вернемся в Мадрид. Ашраф станет лучшим игроком в мире на своей позиции", – цитирует Каму Explica.

Напомним, 20-летний правый защитник выступает за Боруссию Д на правах аренды, контракт игрока принадлежит Реалу. В нынешнем сезоне Бундеслиги Хакими провел 26 матчей, в которых отметился тремя голам и 10-ю ассистами.

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Реал Мадрид Реал Мадрид Германия Ашраф Хакими Ашраф Хакими Трансферы Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
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