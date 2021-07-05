Защитник Интера Ашраф Хакими находится во Франции и может в любой момент стать игроком ПСЖ.

22-летний игрок прибыл в Париж, чтобы пройти медосмотр и, в случае положительного результата, подписать контракт с ПСЖ. Об этом сообщает Gianlucadimarzio.

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В то же время посредник трансфера от парижан Давиде Липпи работает над подписанием бумаг в штаб-квартире Интера. "Нерадзурри" получат за переход Ашрафа Хакими 60 млн евро и дополнительно 11 млн бонусами.

Напомним, в прошлом сезоне Серии А Хакими провел 37 матчей, в которых отметился 7-ю голами и 8-ю ассистами.

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