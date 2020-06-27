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Хакими проигнорировал Манчестер Сити и Баварию ради Интера – сумма трансфера и зарплата могли быть больше

10:00 - Читати українською
Хакими проигнорировал Манчестер Сити и Баварию ради Интера – сумма трансфера и зарплата могли быть больше
Ашраф Хакими / Getty Images

Защитник Боруссии Д Ашраф Хакими, который принадлежит Реалау, настроен продолжить карьеру исключительно в Италии.

Манчестер Сити и Бавария вмешивались в борьбу за марокканца, информирует сайт Джанлуки Ди Марцио.

Боруссия Д официально объявила о трансфере Менье

Англичане и немцы предлагали Реалу 60 млн евро, что на 20 млн больше, чем дает Интер. Зарплата Хакими также могла быть большей чем та, которую он будет получать в Милане – 5 млн евро. Впрочем, защитник Реала уже ответил "нарадзурри" согласием и не собирался слушать предложения других клубов. Сегодня (27 июня) Интер и Реал проведут финальную стадию переговоров, на которой должны решиться все условия перехода.

К слову, Хакими провел 44 матча в текущем сезоне за дортмундскую Боруссию, записав в свой актив 9 голов и 10 ассистов.

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