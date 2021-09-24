"У меня были предложения от ПСЖ и Челси, и я интуитивно почувствовал, что нужно ехать в Париж, что здесь я буду счастлив. Несколько лет назад Почеттино хотел подписать меня в Тоттенхэм.

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Как и все, я не ожидал, что Месси уйдет из Барселоны. Я играл со многими замечательными футболистами, но игры с Месси мне не хватало. Для меня это мечта. Я был поражен его поведением – он простодушный, молчаливый", – приводит слова Хакими AS з посиланням на L'Equipe.

Напомним, Месси и Хакими стали одноклубниками в ПСЖ прошлым летом – Ашраф перебрался из Интера, а Лионель покинул Барселону.

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