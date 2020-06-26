Хакими определился с новым клубом – Реал должен согласиться на продажу

Защитник Боруссии Д Ашраф Хакими, права на которого принадлежат Реалу, уже определился, где начнет следующий сезон.

Хакими отклонил предложение Реала продлить контракт до 2025 года и решил присоединиться к Интеру, информирует журналист Николо Скира в своем твиттере.

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Защитник решил согласиться на предложение Интера, который заплатит за игрока 40 млн евро и еще 5 бонусами. Контракт с "нерадзурри" рассчитан на 5 лет с зарплатой 6 млн.

К слову, Хакими провел 44 матча в текущем сезоне за дортмундскую Боруссию, записав в свой актив 9 голов и 10 ассистов.

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