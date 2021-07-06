Звездный хавбек Ашраф Хакими дал первый комментарий уже в статусе игрока парижан.

"Сегодня я испытываю огромное чувство гордости. После Испании, Германии и Италии ПСЖ предложил мне шанс открыть для себя новый чемпионат в составе одного из самых престижных клубов мира.

ПСЖ официально подписал Хакими

Не могу дождаться встречи с партнерами по команде, болельщиками и испытать яркую страсть внутри Парк де Пренс. Разделяю огромные амбиции тренерского штаба и одноклубников. И сделаю все, чтобы оправдать ожидания", – цитирует Хакими сайт ПСЖ.

Заметим, контракт Ашрафа со столичным французским грандом рассчитан до лета 2026-го. В свои 22 марокканец уже успел поиграть в Интере, Боруссии Дортмунд и Реале, воспитанником которого он является.

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